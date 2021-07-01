В России заявили о задержании группы последователей якобы "украинских радикалов"
ФСБ заявила о задержании якобы сторонников "украинской группировки"
Об этом сообщает Интерфакс.
Возбуждено дело по ч. 1 и 2 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в нем) УК РФ. ФСБ задержала в Белгороде якобы сторонников "неонацистской организации" "М.К. В.", которые создали в регионе центр.
По данным спецслужбы, задержанные причастны к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцирование конфликтов, совершения преступлений.
В местах проживания задержанных изъяты "материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохраненным перепиской о подготовке насильственных акций, а также обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное