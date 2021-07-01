В России заявили о задержании группы последователей якобы "украинских радикалов"

Об этом сообщает Интерфакс.

Возбуждено дело по ч. 1 и 2 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в нем) УК РФ. ФСБ задержала в Белгороде якобы сторонников "неонацистской организации" "М.К. В.", которые создали в регионе центр.

По данным спецслужбы, задержанные причастны к пропаганде неонацизма и массовых убийств, провоцирование конфликтов, совершения преступлений.

В местах проживания задержанных изъяты "материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохраненным перепиской о подготовке насильственных акций, а также обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений".