Об этом сообщает РИА Новости.



"Прекращена преступная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб", - говорится в публикации центра общественных связей ФСБ.



Там установили, что в июне 2022 года в Павлограде Днепропетровской области его "завербовали" сотрудники украинских спецслужб. Как утверждается, мужчина прошел подготовку и направился в Крым, где 23 июня 2023 года совершил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельной взрывчатки, которую он забрал из тайника.



"В гараже, принадлежащем фигуранту, изъято пластическое взрывчатое вещество иностранного производства "С-4", массой два килограмма, два электродетонатора военного назначения, два электрозажигателя, а также самодельный кумулятивный заряд", - добавили в ФСБ.



Россияне пишут, что мужчина якобы сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

23 июня 2023 года СМИ сообщали о взрыве газопровода в поселке Кореиз вблизи Ялты. Тогда 500 абонентов остались без газа.