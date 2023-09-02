В России заявили о якобы обстреле Белгородской области: есть погибший
В субботу, 2 сентября, Россия обвинила Украину в обстреле из РСЗО поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, в результате чего якобы погиб мужчина
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, один из снарядов якобы попал по частному жилому дому. Поэтому, по словам Гладкова, мужчина получил осколочные ранения, которые были несовместимы с жизнью.
Еще двое жителей якобы пострадали. У мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины.
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Кроме того, как говорит губернатор, повреждено около 20 домовладений. Оперативная и аварийная служба на месте.
- В субботу, 2 августа, министерство обороны России в очередной раз заявило о якобы атаке двух беспилотников по территории Белгородской области.
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