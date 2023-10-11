В России заявили о якобы атаке дронов на Брянскую область
В ночь на 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района Брянской области.
Об этом заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.
"Украинские террористы попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА", – говорится в сообщении.
Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа якобы уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.
- В ночь на 7 октября силы ПВО РФ якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника в двух аэропортах столицы отменены и перенесены рейсы.
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