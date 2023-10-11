В России заявили о якобы атаке дронов на Брянскую область

Об этом заявил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

"Украинские террористы попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа якобы уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, а на месте работают оперативные и экстренные службы.