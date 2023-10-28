В России заявили о сбитых 6 беспилотниках в двух областях
В ночь на субботу, 28 октября, российское министерство обороны заявило об атаке беспилотников на Орловскую и Тульскую области. Противовоздушная оборона якобы сбила 6 дронов
Об этом говорится в сообщении минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - пишут в российском ведомстве.
По их словам, силы ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Еще два сбили над Тульской областью.
- В эту же ночь российские террористы в очередной раз пытались атаковать территорию Украины. Силы ПВО уничтожили 3 вражеских ракеты над Днепропетровской областью.
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