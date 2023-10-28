В России заявили о сбитых 6 беспилотниках в двух областях

Об этом говорится в сообщении минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - пишут в российском ведомстве.

По их словам, силы ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области. Еще два сбили над Тульской областью.