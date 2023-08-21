Об этом говорится в заявлении минобороны РФ.

Там пишут, что вероятный запуск беспилотника произошел около 06:50 мск. Его вроде бы обнаружили над территорией Московской области и уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы.

"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Ружского района. Пострадавших нет", - добавляют в минобороны РФ.

Кроме этого, в 08:16 там заявили о якобы еще одной атаке беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Его сбило российское ПВО над территорией Истринского района Московской области.

Сбитие беспилотника на подлете к Москве подтвердил мэр города Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Закрытие аэропортов Внуково и Домодедово

Как пишет РИА Новости, аэропорт Внуково сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов "по независящим от него причинам". Отмечается, что часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани.

Впоследствии в СМИ добавили , что рейс "Аэрофлота" из российского города Екатеринбург вместо московского "Шереметьево" приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать понижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты.

Об ограничении работы сообщил и аэропорт Домодедово. Там заявили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 введен временный запрет на прием и вылет самолетов.

В 8:30 работу аэропортов Домодедово и Внуково вроде бы возобновили.