В России заявили о сбитии украинских БПЛА под Москвой
В понедельник, 21 августа, министерство обороны России снова заявило о якобы атаке украинских беспилотников. По их словам, в Московской области РЭБ и ПВО сбили два дрона
Об этом говорится в заявлении минобороны РФ.
Там пишут, что вероятный запуск беспилотника произошел около 06:50 мск. Его вроде бы обнаружили над территорией Московской области и уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы.
"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Ружского района. Пострадавших нет", - добавляют в минобороны РФ.
Кроме этого, в 08:16 там заявили о якобы еще одной атаке беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Его сбило российское ПВО над территорией Истринского района Московской области.
Сбитие беспилотника на подлете к Москве подтвердил мэр города Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших в результате атаки БПЛА нет.
Закрытие аэропортов Внуково и Домодедово
Как пишет РИА Новости, аэропорт Внуково сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов "по независящим от него причинам". Отмечается, что часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани.
Впоследствии в СМИ добавили , что рейс "Аэрофлота" из российского города Екатеринбург вместо московского "Шереметьево" приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать понижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты.
Об ограничении работы сообщил и аэропорт Домодедово. Там заявили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности с 6:26 введен временный запрет на прием и вылет самолетов.
В 8:30 работу аэропортов Домодедово и Внуково вроде бы возобновили.
- Утром воскресенья, 20 августа, в российском Курске, вероятно, украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал: в результате ранены 5 человек. Также российское ПВО якобы сбило украинский дрон на подлете в Москву, а в Ростове отработало РЭБ. Подробнее – читайте по ссылке .
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