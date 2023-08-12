В России заявили о сбитии украинского беспилотника в Белгородской области
Вечером субботы, 12 августа, Россия снова обвинила Украину в атаке беспилотниками - над Белгородской областью российская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский ударный дрон
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
Он заявил, что якобы в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО и сбила БПЛА на подлете к городу. По словам губернатора, по состоянию на 17:52 информация о последствиях пока не поступала.
Впоследствии в министерстве обороны РФ рассказали, что около 17:30 "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации.
Российские средства ПВО якобы обнаружили и сбили БПЛА над территорией Белгородской области.
По данным минобороны РФ, в результате вероятной атаки дронов пострадавших и разрушений нет.
- В селе Колотиловка Красноярского района Белгородской области в среду, 9 августа, якобы упал неустановленный объект: власти заявляют об одном пострадавшем. Впоследствии стало известно об одном жителе Белгородщины якобы после обстрела со стороны Украины.
- Также днем в субботу, 12 августа, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. Подробнее - по ссылке .
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