Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он заявил, что якобы в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО и сбила БПЛА на подлете к городу. По словам губернатора, по состоянию на 17:52 информация о последствиях пока не поступала.

Впоследствии в министерстве обороны РФ рассказали, что около 17:30 "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации.

Российские средства ПВО якобы обнаружили и сбили БПЛА над территорией Белгородской области.

По данным минобороны РФ, в результате вероятной атаки дронов пострадавших и разрушений нет.