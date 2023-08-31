В России заявили о "разгроме" украинских диверсантов, якобы проникших в Брянскую область для терактов
В РФ сообщили, что ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов, которые, по словам пропагандистов, проникли на территорию России и планировали теракты
Об этом пишет российское издание РИА Новости.
"ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций минобороны Украины", - говорится в сообщении.
По словам пропагандистов, диверсанты проникли на территорию РФ и планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры.
Сообщается, что каждый диверсант якобы обладал собой "значительным багажом различных средств поражения": автоматы, взрывные устройства, гранаты.
"В ходе боя в Невельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пять задержаны", - пишет российское пропагандистское издание.
- Силы специальных операций ВСУ опровергли заявление министерства обороны РФ о том, что в ночь на 30 августа в Черном море уничтожили катера с украинскими десантными группами.
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