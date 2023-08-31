В России заявили о "разгроме" украинских диверсантов, якобы проникших в Брянскую область для терактов

Об этом пишет российское издание РИА Новости.

"ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов, состоящую из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций минобороны Украины", - говорится в сообщении.

По словам пропагандистов, диверсанты проникли на территорию РФ и планировали теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

Сообщается, что каждый диверсант якобы обладал собой "значительным багажом различных средств поражения": автоматы, взрывные устройства, гранаты.

"В ходе боя в Невельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пять задержаны", - пишет российское пропагандистское издание.