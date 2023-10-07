В России заявили о ракетных обстрелах Белгородской области: якобы есть погибший
Утром субботы, 7 октября, Россия обвинила Украину в атаке ракетами "Точка-У" и "градами" по территории Белгородской области, в результате чего якобы погиб один человек и повреждены здания
Об этом пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, под обстрел из РСЗО "Град" попал поселок Уразово. От полученных травм там погиб мужчина, на момент удара находившийся на улице.
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Кроме того, Гладков заявил, что в результате обстрела Белгородской области повреждены 14 частных домов, один социальный объект, разрушены хозяйственное сооружение и складское помещение, а также поврежден грузовик.
Также губернатор региона сообщил , что над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО утром были сбиты три тактические ракеты "Точка-У".
Об этом написали и в министерстве обороны России. По их словам, около 10:00 над Белгородщиной ПВО вроде бы сбило три ракеты.
- В то же утро российские кафиры ударили по селу Беленькое Запорожской области кассетными снарядами. В результате атаки погибла женщина, еще двое жителей получили ранения.
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