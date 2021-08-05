В России заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния

Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости.



По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и "других" инструментов.



"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировка" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации ... Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", - заявил Пилипсон.

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