В России заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния
Россияне считают, что учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в регионе
Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента российского МИД Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости.
По его словам, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и "других" инструментов.
"Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировка" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации ... Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд", - заявил Пилипсон.
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