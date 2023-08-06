В России заявили о попытке атаки БПЛА: временно закрыли аэропорт в Москве

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня около 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", - написал он.

В то же время российские СМИ пишут, что московский аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В пресс-службе аэропорта также добавили, что в целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла.

Российское минобороны России традиционно обвинило в атаке дрона Украину. Там заявили, что силы ПВО якобы пресекли "попытку киевского режима" совершить "террористическую атаку дроном по объектам на территории Московской области".

Средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Подольского района. По их словам, пострадавших и разрушений нет.

Атаки дронов на Москву: что известно

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграм-каналы говорили о повреждении здания возле министерства обороны РФ и бизнес-центра.

Так, тг-канал "Mash" сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, расположенном недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а у здания обнаружены осколки беспилотника. Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впоследствии ТАСС со ссылкой на экстренные службы заявило, что осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе якобы зафиксировали удары двух БПЛА. Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов.

Ночью 30 июля в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы. Столицу России атаковали беспилотники, якобы сбитые ПВО.

Российское издание ТАСС отмечало, что взрыв произошел в здании "IQ-квартал", расположенном в деловом центре "Москва-Сити". В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекление на пятом и шестом этажах. Из зданий комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей. Также в башне "Око-2" были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

Впоследствии выяснилось. что именно там размещались офисы нескольких министерств РФ.

Еще одна очередная атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 1 августа. Тогда два беспилотника якобы сбили ПВО, а один из дронов попал в ту же башню Москва-Сити, разрушив этаж, где расположено минэкономики РФ.

В минобороны РФ обычно заявляли, что к атаке якобы причастна Украина: В обоих случаях останавливал работу московский аэропорт "Внуково".