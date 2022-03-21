В России заявили, что захватили в плен 500 украинцев и готовы их обменять

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, информирует Еспресо.TV

"На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им собственноручно, чтобы можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест... На сегодняшний день более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и переданы в Красный Крест. Это украинские пленные... которых мы готовы обменять", - сказала Москалькова в эфире Russia Today.

Взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста проходит через российское отделение организации, отметила Москалькова. В то же время, главным органом для решения вопросов, связанных с военнопленными, является министерство обороны РФ, напомнила она.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, в плен попали уже более 1 тысячи российских военных. Однако они преимущественно не хотят возвращаться на родину, где их ждет либо расстрел, либо изгнание.

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