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В России заявили, что второй волны мобилизации не будет, но будет "донабор"

12 октября, 2022 среда
16:18
война с Россией

В Бурятии, Рязанской области и на Забайкалье заявили, что второй волны мобилизации не будет, однако начнется так называемый "донабор"

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Медузы, первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник заявил, что в регионе происходит небольшой "донабор", однако полноценных волн мобилизации не будет.

На Забайкалье сообщили, что мобилизационный план выполнен, и набирают только добровольцев.

"То, что в некоторых регионах продолжают поступать повестки – это процесс отбора, а не вторая волна мобилизации", – цитирует издание руководство региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что никакой речи о второй волне мобилизации речь не идет, область просто выполняет поставленные задачи.

"Нет цели мобилизовать всех одновременно, в один день", – сказал губернатор.

"Медуза" сообщает, что 12 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у России нет второй волны мобилизации. В то же время руководство Курской и Ростовской областей еще 11 октября сообщили о "новых мобилизационных задачах".

  • Офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов в эфире Еспресо заявил , что российская мобилизация перегрузит и так перегруженную логистику, бросит на фронт большое количество необученного мяса и вызовет социальное и экономическое напряжение в РФ.

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