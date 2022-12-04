В России заявили, что ВСУ обстреляли пограничные области РФ
Губернаторы Курской и Белгородской областей заявили, что ВСУ обстреляли приграничье РФ. Россия заявляет, что по Курской области было нанесено не менее 25 ударов
Об этом руководители областей пишут в телеграмме.
Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что Украина обстреляла населенный пункт Гуево, Суджанского района. Он отмечает, что зафиксировано не менее 15 прилетов, пострадавших и разрушений нет. Позже он сообщил об "обстреле" хутора Кучерово, в Беловском районе. Старовойт заявил о не менее 10 прилетах, пострадавших нет. По его словам, все снаряды упали в огородах и на улицах, в одном нежилом здании вылетели окна.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" ВСУ населенного пункта Красного, в Шебекинском районе. По его словам, выбиты окна в двух частных домах и одном нежилом.
- 27 ноября в Шебекино Белгородской области были повреждены линии электропередачи, в результате "обстрелов" часть города осталась без воды и энергоснабжения.
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