Об этом сообщает прокремлевский Интерфакс.

"Единственный путь к обеспечению безопасности на АЭС – это стопроцентный контроль над ее деятельностью. Украинская власть такой контроль в условиях "специальной военной операции" (так россияне называют полномасштабную войну РФ против Украины, – ред.) в принципе обеспечить не может", - утверждает Косачев.

Он считает, что "допуск на территорию станции любых посторонних лиц, не наделенных соответствующими полномочиями, будет нести риск дальнейших провокаций".

Напомним, вечером 6 августа российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.

9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму , который реализуют оккупанты.

А 12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС.

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