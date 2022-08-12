В России заявили, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможно
Вице-спикер совета федерации РФ Константин Косачев утверждает, что Украине нельзя возвращать контроль над Запорожской АЭС, поскольку украинцы якобы "не смогут обеспечить ее безопасность"
Об этом сообщает прокремлевский Интерфакс.
"Единственный путь к обеспечению безопасности на АЭС – это стопроцентный контроль над ее деятельностью. Украинская власть такой контроль в условиях "специальной военной операции" (так россияне называют полномасштабную войну РФ против Украины, – ред.) в принципе обеспечить не может", - утверждает Косачев.
Он считает, что "допуск на территорию станции любых посторонних лиц, не наделенных соответствующими полномочиями, будет нести риск дальнейших провокаций".
- Напомним, вечером 6 августа российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник.
- 9 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире национального телемарафона сообщил, что Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму , который реализуют оккупанты.
- А 12 августа представитель России в ООН Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС.
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