В России заявили, что "украинский беспилотник атаковал" объект энергоснабжения в Брянской области
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что утром 2 января объект энергоснабжения в Климовском районе был атакован. Он обвинил Украину в атаке беспилотником
Об этом он сообщил в telegram.
"Сегодня утром украинским БПЛА была совершена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - написал он.
По его словам, поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. При этом Богомаз не отметил, о каком самом поселке идет речь.
- Утром 29 декабря 2022 года в Белгородской области России были слышны взрывы, местные власти говорили, что это - ПВО. В этот же день в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.
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