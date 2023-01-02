Об этом он сообщил в telegram.

"Сегодня утром украинским БПЛА была совершена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", - написал он.

По его словам, поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. При этом Богомаз не отметил, о каком самом поселке идет речь.

Утром 29 декабря 2022 года в Белгородской области России были слышны взрывы, местные власти говорили, что это - ПВО. В этот же день в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.

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