В России заявили, что Украина стремится вернуться к силовому урегулированию ситуации на Донбассе и предупредили о "серьезных последствиях"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина пытается вернуться к силовому урегулированию ситуации на Востоке Украины
Об этом Песков заявил на канале Россия 1 (ВГТРК), передает Интерфакс-Украина .
На вопрос, чего хочет достичь Украина заявлениями о последствиях России в случае вторжения на ее территорию, он заявил, что Украина ищет способ вернуться к попыткам силового урегулирования ситуации на Донбассе под прикрытием увеличения присутствия в регионе военных НАТО.
"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки приступить к силовому решению своей собственной проблемы. Создать еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина", - сказал Песков.
По его словам, Украина стремится к этому под прикрытием учений НАТО, кораблей Североатлантического альянса в Черном море, присутствии военных Великобритании и США.
Песков заявил, что "это - неистовое зрелище, поскольку оно повлечет за собой самые серьезные последствия".
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что на вероятность наступления России влияют два фактора: сила и выдержка Украины, а также силы и скоординированность международных партнеров.
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