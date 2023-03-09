Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на участников российского рынка.

Сообщается, что в среду РФ начала получать информацию от агентов, что транзитные для Турции грузы больше не будут отправлять в Россию.

По их словам, 8 марта в стране стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения.

"Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует", – сказал гендиректор компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

Официальных приказов и постановлений власти Турции не публиковали, ведь тогда пришлось бы признать факт поставки санкционной продукции для РФ.

Издания пишут, что остановку транзита связывают с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.