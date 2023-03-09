В России заявили, что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в РФ
Таможенная система Турции блокирует оформление транзита санкционных грузов в Россию. Речь идет о товарах, следующих по так называемому параллельному импорту
Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на участников российского рынка.
Сообщается, что в среду РФ начала получать информацию от агентов, что транзитные для Турции грузы больше не будут отправлять в Россию.
По их словам, 8 марта в стране стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения.
"Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует", – сказал гендиректор компании "Оптималог" Георгий Властопуло.
Официальных приказов и постановлений власти Турции не публиковали, ведь тогда пришлось бы признать факт поставки санкционной продукции для РФ.
Издания пишут, что остановку транзита связывают с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.
- Напомним, эксперты считают, что Россия использует торговые суда для перевозки из Сирии военных грузов через Босфор.
- В среду 8 марта Соединенные Штаты Америки сняли санкционные ограничения по ряду дочерних структур российского Сбербанка в столице Казахстана.
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