В России заявили, что строят 200-километровый водопровод на оккупированный Донбасс, - СМИ
Специалисты министерства обороны России строят систему водопровода, соединяющую пограничную Ростовскую область с временно оккупированным Донбассом
Об этом со ссылкой на ТАСС пишет Reuters.
Проект планируют завершить в течение нескольких ближайших месяцев, он будет иметь мощность для транспортировки 300 тысяч кубометров воды в день и будет включать в себя две 200-километровые линии, говорится в сообщении. На строительстве задействовано более 2600 специалистов министерства обороны России и более тысячи единиц техники.
Сооружение пройдет с территории России и к каналу Сиверский Донец – Донбасс, который тянется от поселка городского типа Райгородок (контролируемая украинскими властями территория близ Славянска) до подконтрольного РФ Донецка.
- Президент РФ Путин приказал до марта оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.65
- Актуальное
- Важное