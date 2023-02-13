Об этом со ссылкой на ТАСС пишет Reuters.

Проект планируют завершить в течение нескольких ближайших месяцев, он будет иметь мощность для транспортировки 300 тысяч кубометров воды в день и будет включать в себя две 200-километровые линии, говорится в сообщении. На строительстве задействовано более 2600 специалистов министерства обороны России и более тысячи единиц техники.

Сооружение пройдет с территории России и к каналу Сиверский Донец – Донбасс, который тянется от поселка городского типа Райгородок (контролируемая украинскими властями территория близ Славянска) до подконтрольного РФ Донецка.