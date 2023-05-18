В России заявили, что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения"
РФ согласилась продлить зерновое соглашение еще на два месяца, "учитывая весь комплекс обстоятельств и обращения партнеров". Но эти два месяца "станут решающими"
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РосСМИ.
"Генсек ООН Антониу Гутерреш пытается, мы это видим. Пытаются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы не видим", - рассказал министр.
По его словам, через два месяца дальнейшая судьба "зернового соглашения" будет решена.
Известно, что среди основных требований продления "зернового соглашения" Россия выдвигает разблокировку зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. Также оккупанты требуют возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".
- 17 мая стало известно, что действие "зернового соглашения" продлили. Теперь суда также будут заходить в порты Николаев и Ольвия.
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