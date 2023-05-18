Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают РосСМИ.

"Генсек ООН Антониу Гутерреш пытается, мы это видим. Пытаются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы не видим", - рассказал министр.

По его словам, через два месяца дальнейшая судьба "зернового соглашения" будет решена.

Известно, что среди основных требований продления "зернового соглашения" Россия выдвигает разблокировку зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. Также оккупанты требуют возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса".