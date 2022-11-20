В России заявили, что резолюция ООН о репарациях для Украины "не имеет юридической силы"

Об этом сообщают пропагандистские издания страны-агрессора.



Он считает, что резолюция является исключительно политическим заявлением и "не получит никакого продолжения".



"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как политическое заявление, которое не будет иметь продолжения", - сказал Силуанов.

Напомним, в понедельник, 14 ноября 2022 года, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине.

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