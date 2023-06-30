В России заявили, что получили $4,5 млн от ФИФА

Об этом сообщают российские СМИ.

Несмотря на отстранение от международных турниров, РФС якобы получает деньги по нескольким программам развития футбола.

"По текущей программе FIFA Forward мы получили $4,5 млн. Сейчас начался новый трехлетний цикл, к 2026 году должно получить еще 9,5 млн, которые будут направлены на проекты развития", - сказал генсекретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Сборная России отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

Российские сборные и клубы были исключены из всех международных турниров, как на самом высоком уровне, так и на уровне молодежных и юношеских сборных.