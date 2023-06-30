В России заявили, что получили $4,5 млн от ФИФА
Генеральный секретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что организация продолжает сотрудничать с ФИФА
Об этом сообщают российские СМИ.
Несмотря на отстранение от международных турниров, РФС якобы получает деньги по нескольким программам развития футбола.
"По текущей программе FIFA Forward мы получили $4,5 млн. Сейчас начался новый трехлетний цикл, к 2026 году должно получить еще 9,5 млн, которые будут направлены на проекты развития", - сказал генсекретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Сборная России отстранена от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
Российские сборные и клубы были исключены из всех международных турниров, как на самом высоком уровне, так и на уровне молодежных и юношеских сборных.
- В апреле 2023 года YouTube отключил монетизацию для канала "Мир РПЛ", транслировавшего матчи чемпионата России по футболу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное