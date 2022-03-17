В россии заявили, что пока спаслись от дефолта и сделали операцию по выплате части госдолга
Министерство финансов рф объявило, что произвело выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн
Об этом сообщает росбалт со ссылкой на сообщение ведомства.
"Минфин рф информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 24 ", – говорится в сообщении.
Неизвестно, в какой валюте прошла выплата.
16 марта российские власти должны были выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн. При этом ведомство планировало направить эквивалентную сумму процентных платежей в рублях, если платеж в долларах не дойдет до иностранных держателей облигаций.
- Ранее стало известно, что если Россия выплатит купоны еврооблигаций в рублях вместо долларов, Fitch сочтет это суверенным дефолтом.
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