Об этом он сказал РосСМИ 2 февраля.

"Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачу "специальной военной операции", закончить эту войну... все необходимое имеем", - сказал Лавров.

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова. Он раскритиковал президентку Маю Санду, ведущую страну в НАТО.

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