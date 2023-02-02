В России заявили, что не будут просить страны ОДКБ о помощи в войне против Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обращаться в страны Организации договора коллективной безопасности за помощью в войне против Украины
Об этом он сказал РосСМИ 2 февраля.
"Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачу "специальной военной операции", закончить эту войну... все необходимое имеем", - сказал Лавров.
ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что "следующей Украиной" может стать Молдова. Он раскритиковал президентку Маю Санду, ведущую страну в НАТО.
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