В России заявили, что не будут применять ядерное оружие против Украины

Об этом сказал на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает РБК-Украина .

Он сказал, что им не раз приходилось опровергать якобы инсинуации о возможном применении ядерного оружия во время войны.

"Это умышленное вранье. Россия твердо придерживается принципа, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана", - отметил представитель МИД РФ.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил про реальный риск ядерной войны.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

26 апреля в МИДе Китая заявили о недопустимости использования ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен на сто процентов , что РФ не применит ядерное оружие