В России заявили, что не будут применять ядерное оружие против Украины
В министерстве иностранных дел РФ исключили возможность применения ядерного оружия в войне против Украины
Об этом сказал на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает РБК-Украина .
Он сказал, что им не раз приходилось опровергать якобы инсинуации о возможном применении ядерного оружия во время войны.
"Это умышленное вранье. Россия твердо придерживается принципа, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана", - отметил представитель МИД РФ.
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