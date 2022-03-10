В России заявили, что Китай отказал им в поставке запчастей для самолетов
Китай отказался поставлять авиакомпаниям РФ запчасти для самолетов
Об этом сообщил начальник управления поддержки летной пригодности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, передает Интерфакс.
"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где имеет возможность получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например - и китайцы отказали", - сказал он.
По словам Кудинова, Россия планирует искать возможность поставки запчастей из Турции, Индии и других стран.
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