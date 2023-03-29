В России заявили, что Киев "нарушает права верующих в Украине" из-за выселения УПЦ МП из Лавры
Совет федерации России на заседании 29 марта призвал парламенты мира "требовать от Киева прекращения дискриминации верующих"
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Верхняя палата федерального собрания РФ 29 марта собралась на заседание, где рассматривала заявление о якобы нарушении прав верующих в Украине и права на свободу вероисповедания.
Следовательно, совет федерации принял заявление "в связи с нарушениями прав верующих в Украине". В ней призвала парламенты мира "требовать от Киева прекращения дискриминации верующих и поругания религиозных святынь".
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Как отмечают российские пропагандистские СМИ, совет федерации отметил "вопиющее решение украинской власти лишить Украинскую православную церковь одной из ее главных святынь – Киево-Печерской лавры", а также поругание над священной для мусульман всего мира книгой – Кораном.
- Отметим, что в среду, 29 марта, в Киеве продолжается выселение УПЦ МП с территории Киево-Печерской лавры в связи с завершением срока аренды зданий УПЦ МП.
Предыстория
10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.
21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия , которая определяет состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Уже в первый день работы комиссии выявлены многочисленные нарушения.
Министр культуры Ткаченко сообщил , что договор пользования УПЦ Киево-Печерской лавры расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.
Представители УПЦ (МП) начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры, несмотря на заявления представителей церкви о саботаже выселения.
Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил , что будет защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта.
27 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность "дискриминационным характером" обысков в монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ (МП). В ответ МИД Украины призвало воздержаться от политических оценок в своих отчетах о действиях государства по УПЦ МП
28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.
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