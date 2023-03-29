Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Верхняя палата федерального собрания РФ 29 марта собралась на заседание, где рассматривала заявление о якобы нарушении прав верующих в Украине и права на свободу вероисповедания.

Следовательно, совет федерации принял заявление "в связи с нарушениями прав верующих в Украине". В ней призвала парламенты мира "требовать от Киева прекращения дискриминации верующих и поругания религиозных святынь".

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Как отмечают российские пропагандистские СМИ, совет федерации отметил "вопиющее решение украинской власти лишить Украинскую православную церковь одной из ее главных святынь – Киево-Печерской лавры", а также поругание над священной для мусульман всего мира книгой – Кораном.

Отметим, что в среду, 29 марта, в Киеве продолжается выселение УПЦ МП с территории Киево-Печерской лавры в связи с завершением срока аренды зданий УПЦ МП.

Предыстория

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.

20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.

21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия , которая определяет состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Уже в первый день работы комиссии выявлены многочисленные нарушения.

Министр культуры Ткаченко сообщил , что договор пользования УПЦ Киево-Печерской лавры расторгается с 29 марта 2023 года. Это касается всех помещений, арендуемых УПЦ в Лавре.

Представители УПЦ (МП) начали процесс выезда из Киево-Печерской лавры, несмотря на заявления представителей церкви о саботаже выселения.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил , что будет защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта.

27 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность "дискриминационным характером" обысков в монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ (МП). В ответ МИД Украины призвало воздержаться от политических оценок в своих отчетах о действиях государства по УПЦ МП

28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.