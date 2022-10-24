В России заявили, что истребитель в Ейске упал из-за попадания птиц в двигатель

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Утверждается, что две чайки попали в двигатель, что и стало причиной возгорания самолета. СМИ заявляют, что остатки птиц были найдены экспертами при осмотре истребителя.

Ранее следственный комитет РФ называл основной версией техническую неисправность самолета.

Вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края в России на жилой дом упал военный самолет Су-34. Во время аварии военного самолета 13 человек погибли, 19 пострадали, среди жертв – трое детей. От пожара пострадали 72 квартиры, выгорело около 2 тысяч квадратных метров.

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