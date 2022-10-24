В России заявили, что истребитель в Ейске упал из-за попадания птиц в двигатель
В силовых структурах РФ заявили, что упавший в Ейске 17 октября истребитель Су-34 потерпел аварию из-за попадания птичек в двигатель
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Утверждается, что две чайки попали в двигатель, что и стало причиной возгорания самолета. СМИ заявляют, что остатки птиц были найдены экспертами при осмотре истребителя.
Ранее следственный комитет РФ называл основной версией техническую неисправность самолета.
- Вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края в России на жилой дом упал военный самолет Су-34. Во время аварии военного самолета 13 человек погибли, 19 пострадали, среди жертв – трое детей. От пожара пострадали 72 квартиры, выгорело около 2 тысяч квадратных метров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное