В России заявили, что готовы увеличить поставки газа в Европу при условии долгосрочных контрактов с Газпромом
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу при условии долгосрочных контрактов с Газпромом
Об этом Александр Новак сказал в своем интервью РБК.
"Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что проводимая в ЕС политика была направлена на сокращение спроса", - заявил Новак.
По словам вице-премьера РФ, цены на газ могут снизиться, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме, а также, если большая часть потребления газа будет происходить путем долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.
Новак также назвал причины, по которым, по его мнению, выросли цены на газ. Это отказ ЕС от долгосрочных контрактов и инвестиций, холодная зима 2020-2021 гг. и риски повторных морозов в этом году.
- Напомним, 21 декабря цена на газ в Европе впервые пересекла отметку в $2 тыс. Частично это было вызвано тем, что Газпром отказался заказывать транзит по трубопроводу "Ямал - Европа", в связи с чем он остановился и изменил направление движения.
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