В России заявили, что будут платить по внешнему долгу в рублях

Об этом сообщает ТАСС

"США хотят создать проблемы России, искусственно запретив выплаты в долларах для обслуживания внешнего долга РФ, но Россия совершит выплаты в рублях, все необходимые средства у страны есть", - цитирует агентство слова Володина в своем Telegram.

В своем телеграмме он добавил, что это ответ России на "вызовы, которые США хотят создать для нее", не продлив лицензию на обслуживание внешнего долга.

"Опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть, контракты по газу это показали. А США и поддерживающие их решения сателлиты пусть привыкают к рублю", - заявил Володин.

Накануне стало известно, что США не будут продлевать ключевую лицензию, срок действия которой истекает в среду 25 мая и позволяющую России производить выплаты американским владельцам облигаций. Практически это приближает РФ к грани дефолта.

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