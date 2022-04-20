В России засекретят данные родственников военных, погибших на войне с Украиной, - BBC
Минобороны РФ решило внести в категорию гостайны данные родственников российских солдат, убитых во время войны против Украины
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Личные данные погибших в ходе боевых действий солдат ВС РФ составляют государственную тайну еще с 2015 года. Однако льготы членам семей военных, которые были ликвидированы во время вторжений в Чечню, Сирию и на другие территории, оформляют чиновники райадминистраций, которые и выдают соответствующие удостоверения. Теперь же МО РФ просит правительство передать эти полномочия военкоматам.
В Минобороны РФ объясняют свою инициативу тем, что нужно "ограничить круг лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач во время специальной военной операции на территориях Украины".
Имена погибших в Украине сейчас раскрывают представители власти в регионах, публично выражающих соболезнования семьям, а также сами родственники. ВВС напоминает, что, основываясь только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибших - полное имя и звание - в марте этот список содержал 557 погибших.
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