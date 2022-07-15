В России запустили маховик мобилизации, - Данилов

Об этом написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны"", - сказал Данилов.

Также он добавил, что российское руководство мобилизует до войны заключенных, осужденных по уголовным статьям.

Кроме того, по словам Данилова, минобороны РФ увеличивает зарплаты бойцов контрактной службы с тем, чтобы они согласились отправиться в Украину.

12 июля адвокат Полозов в эфире Эспрессо заявил, что всеобщая мобилизация в России маловероятна. Россияне не пойдут умирать в окопы за Путина.

1 июля стало известно, что Россия приступила к мобилизации во Владивостоке и Сергеевке.

29 июня сообщалось, что на некоторых территориях Беларуси могут произвести мобилизацию населения.

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