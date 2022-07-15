В России запустили маховик мобилизации, - Данилов
В России идет скрытая мобилизация, чтобы собрать "пушечное мясо" для войны в Украине
Об этом написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.
"На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны"", - сказал Данилов.
Также он добавил, что российское руководство мобилизует до войны заключенных, осужденных по уголовным статьям.
Кроме того, по словам Данилова, минобороны РФ увеличивает зарплаты бойцов контрактной службы с тем, чтобы они согласились отправиться в Украину.
- 12 июля адвокат Полозов в эфире Эспрессо заявил, что всеобщая мобилизация в России маловероятна. Россияне не пойдут умирать в окопы за Путина.
- 1 июля стало известно, что Россия приступила к мобилизации во Владивостоке и Сергеевке.
- 29 июня сообщалось, что на некоторых территориях Беларуси могут произвести мобилизацию населения.
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