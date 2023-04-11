В России запустили фонды, которые будут заниматься вывозом украинских детей с ВОТ на "образовательные программы" в РФ

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Отмечают, что россияне продолжают активно промывать мозги детям с ВОТ, чтобы изменить самоидентификацию целого поколения. Так накануне государство-агрессор запустило дополнительные фонды. Они будут заниматься вывозом украинских детей в Россию на образовательные программы.

Одним из таких фондов является "Дети Донбасса". Им управляет сенатор совета РФ Дарья Лантратова. Также к этой преступной деятельности приобщились фонды "Моя родословная" и Фонд помощи детям имени Примакова. Первый был создан для идеологической обработки и продвижения российской пропаганды.