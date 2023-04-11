В России запустили фонды, которые будут заниматься вывозом украинских детей с ВОТ на "образовательные программы" в РФ
Детей с временно оккупированных территорий Украины вывозят на "образовательные программы" в Россию
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Отмечают, что россияне продолжают активно промывать мозги детям с ВОТ, чтобы изменить самоидентификацию целого поколения. Так накануне государство-агрессор запустило дополнительные фонды. Они будут заниматься вывозом украинских детей в Россию на образовательные программы.
Одним из таких фондов является "Дети Донбасса". Им управляет сенатор совета РФ Дарья Лантратова. Также к этой преступной деятельности приобщились фонды "Моя родословная" и Фонд помощи детям имени Примакова. Первый был создан для идеологической обработки и продвижения российской пропаганды.
- 11 апреля ЦНС сообщили, что украинские активисты "Желтая лента" на временно оккупированных территориях распространяют рубли с патриотическими надписями: "Россия проиграет, Путин – убийца".
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