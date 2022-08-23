В России запустили аналог Википедии, который перестал работать в первый же день

Об этом сообщает "Медуза".

С виду энциклопедия похожа на Википедию. В статье о "Руниверсалисе" на Википедии сказано, что ресурс разработан по ее примеру и использует ресурсы фонда Викимедиа.

Авторы новой энциклопедии объявили о создании "Руниверсалиса" 18 августа, хотя первые редактирования в ней, согласно открытым данным, сделаны еще 9 июня. СМИ обратили внимание на проект, когда 23 августа в телеграм-каналах, в частности, депутата Госдумы Антона Горелкина, появились сообщения о российской интернет-энциклопедии.

В манифесте "Руниверсалиса" говорится, что серверы проекта расположены в России, а страницы редактируют "в соответствии с требованиями законодательства РФ и с уважением к традиционным ценностям".

В "Руниверсалисе" нет статьи о войне в Украине, такое словосочетание не встречается на страницах энциклопедии. В статье "Специальная военная операция России в Украине" позиция украинских властей практически не представлена.

Один из представителей Викимедии сообщил, что внутри сообщества новый проект не обсуждался, а если в нем принимает участие кто-либо из бывших редакторов Википедии, то, скорее всего, это "кто-то из бессрочно заблокированных".

Уже в день запуска ряд российских телеграм-каналов сообщают, что ресурс "упал". Грузится он очень долго, или вообще показывает ошибку. Сами же статьи "энциклопедии" построены на русской пропаганде.

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