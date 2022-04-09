В России запретили показ еще одного европейского футбольного чемпионата
В РФ из-за санкций прекратили трансляцию чемпионата Нидерландов по футболу
Об этом генеральный продюсер канала Матч ТВ Александр Тащин сообщил в telegram.
По его словам, чемпионат Нидерландов, который показывали по "Матчу ТВ", больше не будет транслироваться в России.
"С сегодняшнего дня мы не сможем показывать на наших каналах чемпионат Нидерландов.
Права на его показ принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции. С учетом наложенных Великобританией санкций представители Нидерландов считают, что заставят правообладателя нарушить санкционное законодательство, предоставив сигнал передачи "Матч ТВ", - написал Тащин.
Ранее в РФ запретили трансляцию чемпионатов Англии, Шотландии и Португалии.
- 4 апреля телеканал "Матч ТВ" прервал прямую трансляцию игры Бундеслиги между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Майнцом" из-за бордов в поддержку Украины.
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