В России запретили называть иностранные игристые вина "шампанским"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал принятые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольной продукции.

Согласно документу, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей, а импортную продукцию, в том числе и французское шампанское, следует называть "игристыми винами". В предыдущей редакции документа термин "шампанское" распространялся не только на российскую продукцию.

Корпорация Moet Hennessy - один из крупнейших производителей шампанского - уже сообщила партнерам, что останавливает поставки своей продукции в Россию в связи с изменением законодательства.

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