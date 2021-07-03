В России запретили называть иностранные игристые вина "шампанским"
В Российской Федерации запретили называть импортные игристые вина "шампанским"
Об этом сообщает Радио Свобода.
Президент России Владимир Путин 2 июля подписал принятые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольной продукции.
Согласно документу, наименование "шампанское" остается только за продукцией российских производителей, а импортную продукцию, в том числе и французское шампанское, следует называть "игристыми винами". В предыдущей редакции документа термин "шампанское" распространялся не только на российскую продукцию.
Корпорация Moet Hennessy - один из крупнейших производителей шампанского - уже сообщила партнерам, что останавливает поставки своей продукции в Россию в связи с изменением законодательства.
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