В России запретили крутить на радио песни артистов, не поддерживающих войну с Украиной
Радиостанциям России запретили транслировать в эфире песни не только российских артистов, выступивших против убийств украинцев, но и таких звезд как Мадонна и Леди Гага за их критику государства-агрессора
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на комментарий редактора одной из крупнейших радиостанций Москвы.
Так, с радиоэфира сняты песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, его брата Константина Меладзе и музыкальные композиции, написанные им. Поэтому из эфира исчезли и песни в исполнении путинистов, в том числе Ани Лорак и еще более 10 российских артистов, в чьем репертуаре есть композиции музыканта и композитора Меладзе.
Причиной стало их отношение к захватнической войне, которую ведет Россия в Украине. Валерий Меладзе высказался против российского вторжения и улетел в Юрмалу, Алла Пугачева полетела в Израиль.
Также редактор московской радиостанции добавил, что россияне больше не услышат на радио песни таких зарубежных певиц, как Мадонна и Леди Гага, поскольку эти артистки негативно высказались в адрес России.
- 29 сентября 2022 года российская певица Алла Пугачева во второй раз уехала из России. Российские СМИ сообщают, что Пугачева с семьей уехала в Израиль, где получила гражданство.
- Кроме того, артистка выставила на продажу имение в Подмосковье
- В марте 2022 года Пугачева вместе с мужем Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а артистка поддержала своего мужа.
- Впоследствии в России внесли Максима Галкина в список "иноагентов". А Алла Пугачева попросила российские власти также внести ее в этот список
- В начале октября Пугачева назвала русских рабами и порадовалась, что ее ненавидят.
- Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что семья певицы уехала из России из-за буллинга детей за позицию родителей
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