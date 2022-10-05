Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на комментарий редактора одной из крупнейших радиостанций Москвы.

Так, с радиоэфира сняты песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, его брата Константина Меладзе и музыкальные композиции, написанные им. Поэтому из эфира исчезли и песни в исполнении путинистов, в том числе Ани Лорак и еще более 10 российских артистов, в чьем репертуаре есть композиции музыканта и композитора Меладзе.

Причиной стало их отношение к захватнической войне, которую ведет Россия в Украине. Валерий Меладзе высказался против российского вторжения и улетел в Юрмалу, Алла Пугачева полетела в Израиль.

Также редактор московской радиостанции добавил, что россияне больше не услышат на радио песни таких зарубежных певиц, как Мадонна и Леди Гага, поскольку эти артистки негативно высказались в адрес России.