В России запланировали всеобщую мобилизацию, - военный эксперт Попович

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мощности российских полигонов не позволяют подготовить в сжатые сроки более 90 тысяч человек. В России на декабрь или январь запланирована новая волна мобилизации, которая теперь будет не частичной, а общей. Хотя мобилизация, которую называли частичной, не прекращалась. Она перешла в скрытый способ", - заметил Попович.

По словам военного эксперта, из России поступают сообщения, что продолжается раздача повесток.

"Указа президента РФ не было, что мобилизация остановилась. Было лишь заявление, что мобилизация прекращается. Для военкоматов это не является основанием для окончания мобилизации, поэтому они продолжают раздавать повестки. И они хотят усилить эти процессы. Это может происходить в зависимости от потерь на фронтах, а потери у них значительные. Поэтому нет сомнений, что мобилизация в РФ будет ускоряться", – аргументировал Попович.

Напомним, Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.

В середине октября Путин заявил , что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.

28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "долевой мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать из контрактников и добровольцев.

Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.

Член комитета по обороне Виктор Соболев заявил , что если России и потребуется новая мобилизация, то она, скорее всего, уже не будет частичной.

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