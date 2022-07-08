В России заключили в тюрьму на семь лет депутата за критику войны в Украине

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что это первый длительный срок заключения по новым законам, ограничивающим критику войны.

Алексея Горинова, депутата Красносельского районного совета Москвы и юриста с образованием, арестовали в апреле по обвинению в распространении "заведомо ложной информации" о российской армии.

По данным властей, Горинов совершил преступление, когда вместе с коллегой-депутатом Еленой Котеночкиной выступил против предложения совета провести конкурс детских рисунков и танцевальный фестиваль, несмотря на войну в Украине, где, по словам Горинова, "гибали дети".

"Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены лишь на то, чтобы прекратить войну и вывести российские войска с территории Украины", - сказал Горинов во время рабочей встречи, которая была записана на видео и доступна на YouTube.

Обвинения против Горинова подпадают под ряд новых законов, введенных с начала российского вторжения. Правозащитные группы отмечают, что дело Горинова станет первым в серии решений против деятелей, тоже выступивших против войны и сейчас ожидающих суда.

По данным правозащитной группы, которая отслеживает случаи по всей стране, по крайней мере, 50 людям грозит долгосрочное заключение или большие штрафы за "сознательное распространение ложной информации" о военных, еще 2000 человек получили меньшие штрафы за критику войны.

6 мая суд Москвы заочно арестовал российского журналиста Александра Невзорова по делу о распространении так называемых фейков о российской армии.

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