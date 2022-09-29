В России захотели экстрадиции освобожденных из плена "Азовцев"

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает российское издание ТАСС.

"Освободили солдат - молодцы, пришлось обменять их на азовцев - следовательно, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - сказал он.

Володин добавил, что главная задача при обменах пленными – это освобождение максимального количества российских военнослужащих.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут освобождения украинских защитников.

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