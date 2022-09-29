В России захотели экстрадиции освобожденных из плена "Азовцев"
В России заговорили об экстрадиции командиров "Азова", освобожденных из плена
Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает российское издание ТАСС.
"Освободили солдат - молодцы, пришлось обменять их на азовцев - следовательно, этот азовец должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - сказал он.
Володин добавил, что главная задача при обменах пленными – это освобождение максимального количества российских военнослужащих.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут освобождения украинских защитников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.82
Покупка 40.82Продажа 41.77
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.27
- Актуальное
- Важное