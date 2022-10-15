Об этом говорится на портале министерства финансов США со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо на встрече стран, вводящих экономические ограничения по России.

"Мы не только смогли возложить на Кремль расходы по его действию, но наши экономические ограничения, наложенные на российский военно-промышленный комплекс, оказали непосредственное влияние на поле боя", - подчеркнул он.

По словам Адейемо, ныне российский ВПК не способен производить и обслуживать важное оборудование для войны в Украине. В частности, в России заканчивается микроэлектроника, критически важная для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что им не хватает иностранных компонентов.

Также Россия не может получить доступ к передовым технологиям и финансовым системам, тормозящим способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

"Двум крупнейшим отечественным производителям микроэлектроники в России пришлось временно остановить производство из-за нехватки критически важных иностранных технологий", - подчеркнул замминистра финансов США.

6 сентября в Politico отметили, что Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. При этом США и союзники контролируют возможные источники поставок. Джеймс Бирн, директор отдела разведки и анализа открытых источников в ведущем аналитическом центре по вопросам обороны и безопасности RUSI, сказал, что Россия, вероятно, годами скупала запасы западных микрочипов и другого необходимого оборудования, но сейчас оно может закончиться.

7 октября в Нидерландах задержан подозреваемый в продаже микрочипов в РФ в обход санкций. Микрочипы могут использоваться в оружейной промышленности, сообщает следственная служба налоговой и таможенной администрации FIOD. Из-за международных санкций они не могут быть проданы российским компаниям.

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