В России заговорили о мобилизации студентов
В России местные власти нескольких областей начали продвигать идею "трудовой мобилизации" студентов
Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.
Похоже, что студенты должны заменить тех, кто был мобилизован на войну в Украине
"В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов профессиональных техучилищ на места сотрудников предприятий, призванных в рамках частичной мобилизации", - пишут в СтратКоме.
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