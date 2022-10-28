В России заговорили о мобилизации студентов

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Похоже, что студенты должны заменить тех, кто был мобилизован на войну в Украине

"В администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа рассматривают возможность привлечения студентов профессиональных техучилищ на места сотрудников предприятий, призванных в рамках частичной мобилизации", - пишут в СтратКоме.

Представители частных военных компаний РФ вербуют на войну в Украину зеков из Брянска и Брянской области.

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