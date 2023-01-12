Об этом пишут росСМИ.

"Первый случай заражения вирусом субварианта "Омикрона" — XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2... В настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма Омикрон, но доминирует Омикрона ВА.5", - говорится в сообщении.

Новый подвариант коронавируса "Кракен" обладает высокой заразностью, но течение заболевания оценивается как легкое.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что подвариант XBB.1.5, вероятно, может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.

10 января в Минздраве заявили, что в Украине пока не обнаружили новый штамм коронавируса.