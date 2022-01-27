В России зафиксировали новый рекорд по количеству случаев COVID-19 с начала пандемии
В России за сутки 26 января обнаружили 88 816 новых случаев COVID-19 – новый рекорд с начала пандемии
Об этом сообщает Радио "Свобода".
По данным официальной статистики, от осложнений скончались 655 человек.
Показатели суточной заболеваемости COVID-19 достигают максимальных значений уже неделю.
В столице России Москве коронавирус обнаружили у 26 586 человек – это тоже очередной максимум за все время пандемии.
Как отмечают власти, количество госпитализаций составило 12 807 человек.
- Напомним, 28 октября 2021 года РФ обновила рекорд заражений и смертности от COVID-19: за сутки заболели более 40 тыс. человек, 1159 пациентов умерли.
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