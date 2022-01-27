В России зафиксировали новый рекорд по количеству случаев COVID-19 с начала пандемии

Об этом сообщает Радио "Свобода".



По данным официальной статистики, от осложнений скончались 655 человек.



Показатели суточной заболеваемости COVID-19 достигают максимальных значений уже неделю.



В столице России Москве коронавирус обнаружили у 26 586 человек – это тоже очередной максимум за все время пандемии.



Как отмечают власти, количество госпитализаций составило 12 807 человек.

Напомним, 28 октября 2021 года РФ обновила рекорд заражений и смертности от COVID-19: за сутки заболели более 40 тыс. человек, 1159 пациентов умерли.