Об этом сообщил следственный комитет РФ в телеграме.

"В Краснодарском крае СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, которого следствие проверяет на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении.

Впоследствии они добавили имя задержанного и видео:

"Задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, вероятно, совершено убийство".

Пропагандисты RT уточнили, что задержанный по подозрению в убийстве – заслуженный тренер Украины и заслуженный мастер спорта по карате-до:

"У 64-летнего Сергея Денисенко 7-й дан шотокан карате-до. Он является президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый в убийстве Ржицкого родился в Сумах, а проживал, вероятно, в киевской Буче".

В соцсетях пишут, что Денисенко в последнее время жил и тренировал в Краснодаре.