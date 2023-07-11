В России задержан подозреваемый в убийстве экс-командира субмарины Ржицкого: он родился в Украине
В России задержан подозреваемый в убийстве бывшего командира субмарины – это уроженец Сум Сергей Денисенко, являющийся президентом Федерации шотокан карате-до Украины
Об этом сообщил следственный комитет РФ в телеграме.
"В Краснодарском крае СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, которого следствие проверяет на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении.
Впоследствии они добавили имя задержанного и видео:
"Задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, вероятно, совершено убийство".
Пропагандисты RT уточнили, что задержанный по подозрению в убийстве – заслуженный тренер Украины и заслуженный мастер спорта по карате-до:
"У 64-летнего Сергея Денисенко 7-й дан шотокан карате-до. Он является президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый в убийстве Ржицкого родился в Сумах, а проживал, вероятно, в киевской Буче".
В соцсетях пишут, что Денисенко в последнее время жил и тренировал в Краснодаре.
- Напомним, накануне в России застрелили экскомандира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, предположительно причастного к удару "калибрами" по Виннице в прошлом году.
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