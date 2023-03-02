В России задержан мужчина "за сотрудничество с украинской разведкой"

Об этом пишет российский Интерфакс.

Как утверждают в российских спецслужбах, задержанный через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах минобороны РФ на территории Хабаровского края.

Позже, как отмечается, данные могли быть использованы "для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, хранения и путях военной техники".

Так, мужчине инкриминируют ст. 275 ("Государственная измена") УК России, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.