В России задержан мужчина "за сотрудничество с украинской разведкой"
В российском Хабаровском крае ФСБ задержала местного жителя по подозрению в госизмене, причиной стало "сотрудничество с Главным управлением разведки МОУ"
Об этом пишет российский Интерфакс.
Как утверждают в российских спецслужбах, задержанный через интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах минобороны РФ на территории Хабаровского края.
Позже, как отмечается, данные могли быть использованы "для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, хранения и путях военной техники".
Так, мужчине инкриминируют ст. 275 ("Государственная измена") УК России, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
- Напомним, в январе в России задержан гражданин США по подозрению в "в сборе разведывательной информации на биологические темы, направленной против безопасности Российской Федерации".
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