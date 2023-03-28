Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет Интерфакс.

"Масштабную коррупционную схему удалось прекратить сотрудникам безопасности Росгвардии. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставки некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", – написал Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Общий ущерб, нанесенный бюджету, по данным парламентария, составил почти 400 млн руб.

По материалам безопасности Росгвардии в отношении Волкова возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий. У него дома и в служебном кабинете проведены обыски.

"Пока он задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК Украины", - уточнил Хинштейн.