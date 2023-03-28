В России задержали чиновника Росгвардии из-за поставок неисправного оружия на 400 млн рублей
Начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков задержан по делу о поставках некачественного вооружения по заведомо завышенным ценам
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет Интерфакс.
"Масштабную коррупционную схему удалось прекратить сотрудникам безопасности Росгвардии. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставки некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", – написал Хинштейн в своем телеграмм-канале.
Общий ущерб, нанесенный бюджету, по данным парламентария, составил почти 400 млн руб.
По материалам безопасности Росгвардии в отношении Волкова возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий. У него дома и в служебном кабинете проведены обыски.
"Пока он задержан на 48 часов в порядке ст. 91 УПК Украины", - уточнил Хинштейн.
- Напомним, сегодня, 28 марта, Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявил , что война в Украине надолго.
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