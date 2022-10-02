Об этом сообщило российское издание "Новая газета Европа".

Также это отметили в данных реестра Роскомнадзора.

Сервис не комментировал это решение. Доступ к нему ограничен по статье 15.3, регламентирующей ограничение доступа к сайтам, призывающим к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространяющим недостоверную информацию.

Еще одно российское издание, "Медиазона", сообщило, что на SoundCloud выкладывали свои работы авторы подкастов. Ранее Генпрокуратура потребовала от платформ удалить подкаст "Медиазоны" "Х*й войне", а также посвященные войне подкасты Российской службы "Би-би-си", "Холод", DOXA и другие издания.

В апреле приложение Spotify официально не является доступным в App Store и Google Play для российских пользователей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb