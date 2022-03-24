В России заблокировали сервис Google News

Об этом сообщает Медуза.

Доступ к Google News ограничен по требованиям российской генпрокуратуры.

"Упомянутый Американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим ложную общественно значимую информацию", – говорится в сообщении ведомства.

Госдума ранее приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил России за границей. Известно, что Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны и запретил называть спецоперацию нападением, вторжением или объявлением войны.

Напомним, ранее Медуза сообщала, что Кремль будет игнорировать мнение несогласных с войной против Украины. Спикер Путина Песков заявил, что мнение меньшинства слышат. "Но все-таки меньшинство есть меньшинство".