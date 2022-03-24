В России заблокировали сервис Google News
Роскомнадзор объявил о блокировании в стране сервиса Google News из-за того, что он дает доступ к материалам с "недостоверной" информацией о войне России против Украины
Об этом сообщает Медуза.
Доступ к Google News ограничен по требованиям российской генпрокуратуры.
"Упомянутый Американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим ложную общественно значимую информацию", – говорится в сообщении ведомства.
Госдума ранее приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании вооруженных сил России за границей. Известно, что Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны и запретил называть спецоперацию нападением, вторжением или объявлением войны.
- Напомним, ранее Медуза сообщала, что Кремль будет игнорировать мнение несогласных с войной против Украины. Спикер Путина Песков заявил, что мнение меньшинства слышат. "Но все-таки меньшинство есть меньшинство".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.21Продажа 33
- Актуальное
- Важное