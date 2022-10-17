Об этом говорится на портале проекта "Роскомсвобода".

"Заблокирован проект дважды. Первый раз – за "маской", когда ограничивают доступ ко всем доменам и поддоменам, второй – просто сайт целиком", – сообщают росСМИ.

Известно, что доступ к доменному ресурсу был заблокирован в воскресенье по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение о блокировании Генпрокуратура России приняла еще 11 октября.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

9 октября Служба безопасности Украины сообщила, что во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян . Один из них рассказал, что после 12 дней на фронте сдался в плен и шокирован оснащением украинских военных. Он рассказал, что его взвод ВСУ "уложили" за 1 минуту.

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