В России заблокировали сайт "Хочу жить", где можно сдаться в плен ВСУ
В РФ заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", с его помощью россиянам можно было сдаться в плен ВСУ
Об этом говорится на портале проекта "Роскомсвобода".
"Заблокирован проект дважды. Первый раз – за "маской", когда ограничивают доступ ко всем доменам и поддоменам, второй – просто сайт целиком", – сообщают росСМИ.
Известно, что доступ к доменному ресурсу был заблокирован в воскресенье по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение о блокировании Генпрокуратура России приняла еще 11 октября.
Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.
- 9 октября Служба безопасности Украины сообщила, что во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян . Один из них рассказал, что после 12 дней на фронте сдался в плен и шокирован оснащением украинских военных. Он рассказал, что его взвод ВСУ "уложили" за 1 минуту.
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